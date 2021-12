Netflix confirma novo retorno de 'Black Mirror' em vídeo

Já está com saudades de Black Mirror? Anime-se: o Twitter da série da Netflix divulgou um teaser nesta segunda-feira, 5, em que afirma que a atração "estará de volta em breve".

O vídeo postado mostra doze telas de televisão passando cenas de alguns dos episódios mais marcantes de todas as quatro temporadas. "O futuro será mais brilhante do que nunca", diz o canal.

Apesar da postagem dizer que o universo da série estará de volta de alguma forma, a Netflix não deu maiores informações sobre quantos episódios estão por vir, nem a data de estreia. Mas isso não impediu os internautas de comemorarem uma possível quinta temporada.

