Netflix anuncia teaser da terceira temporada de 'La Casa de Papel'

A Netflix revelou em um teaser publicado nesta quinta-feira, 25, no YouTube, que as gravações da terceira temporada de La Casa de Papel já começaram.

A série conta a história de um grupo de bandidos profissionais, que se une em torno do Professor (Álvaro Morte), para assaltar a Casa da Moeda espanhola.

Com o fundo musical Bella Ciao, símbolo italiano da resistência antifascista e que marcou o seriado, o vídeo mostra os atores do seriado se reunindo para a leitura do roteiro. Tóquio (Úrsula Corberó) aparece com o cabelo mais curto do que o das duas primeiras temporadas e com uma feição mais adulta.

Para a surpresa dos admiradores, Berlim (Pedro Alonso) aparece no final dos vídeo. Ele, supostamente, foi morto pela polícia no final da segunda temporada para evitar que as autoridades capturassem os outros assaltantes durante a fuga. Assim, levantou-se a hipótese de que ele possa estar vivo e retornará ao elenco.

A estreia está prevista para 2019. Assista o teaser abaixo:

