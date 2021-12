Neta de Lampião quer indenização por livro

A família do cangaceiro mais famoso do Nordeste, Virgulino Ferreira, o Lampião, entrou com dois processos na Justiça contra o juiz aposentado Pedro de Morais, autor do livro censurado Lampião, o Mata Sete, em que sustenta que o Rei do Cangaço era gay. A neta de Lampião, Vera Ferreira, quer uma indenização de R$ 2 milhões nas duas ações: uma por danos morais e outra por Pedro ter vendido os livros na II Bienal de Salvador, que ocorreu em 6 de novembro de 2011.

"Um dia antes, vendi os livros nas principais livrarias da Bahia", afirmou Morais. A decisão da Justiça proibindo o lançamento e a comercialização da obra só aconteceu em 25 de novembro de 2011.

O autor do livro se diz entre perplexo e tranquilo com a ação movida pelos advogados de Vera Ferreira. Ele informou que tem toda documentação da venda dos exemplares nas livrarias baianas e que irá apresentar a defesa na próxima segunda-feira, na 13ª Vara Cível de Aracaju. A perplexidade é porque a venda e o lançamento do livro continuam suspensos e o processo sequer foi julgado pelos desembargadores. "Não foi nem transitado em julgado e recebi mais essa ação".

Honra ferida

A polêmica começou com as revelações contidas em Lampião, o Mata Sete, de que o cangaceiro teria sido homossexual, Maria Bonita era adúltera e Expedita não era filha do homem mais temido do sertão. Em novembro passado, o advogado de Vera, Wilson Winnie, havia declarado que a publicação fere a honra da família de Lampião e que a ação na Justiça pretende impedir a circulação do livro de forma definitiva.

O juiz da 7ª Vara Cível de Aracaju, Aldo Albuquerque, expediu uma liminar proibindo o lançamento e a venda do livro, e tempos depois manteve a decisão. O processo está agora com os desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe, que ainda não se decidiram sobre o processo.

Ontem, tanto a neta de Lampião como o advogado dela não foram localizados para se pronunciar sobre o assunto. O juiz aposentado, por sua vez, sustenta que jogará os pouco mais de mil exemplares que tem guardados em casa nas águas do Rio Sergipe, em Aracaju, caso a Justiça mantenha a decisão de Albuquerque.

