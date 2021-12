Nerd baiano curte Senhor dos Anéis e vive conectado

O nerd baiano é predominantemente do sexo masculino, com idade média de 24,2 anos, que curte O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Batman e que está sempre conectado. Os dados fazem parte de um estudo mais abrangente, realizado pelo site Omelete, a fim de traçar o perfil do nerd brasileiro. Na pesquisa, mais de 11.829 mil usuários do portal responderam a cerca de 100 perguntas (outros detalhes relativos ao estado podem ser vistos no infográfico abaixo).



Aos 23 anos, o estudante de direito André Souza tem interesses comuns a grande parte da população brasileira e que extrapolam os limites etários. Internet, livros, HQs, filmes de super-heróis, séries via streaming, jogos de tabuleiro e RPG são assuntos que fazem o jovem falar por horas com empolgação.



Mas, quando ainda estava na escola, há não muito tempo, essas mesmas coisas faziam com que André fosse visto como um nerd excêntrico e sofresse bullying.



"Me deixavam p... quando me taxavam assim. Antes era muito ofensivo. Agora, quando vejo uma grande onda de pessoas fazendo essas coisas, eu digo: 'Véi, a gente tá conquistando o mundo'", conta o colunista do site Mega Hero, hoje um nerd convicto.



Com a expansão da cultura digital, os temas que interessavam especialmente a grupos de adolescentes passaram a ser muito populares no consumo cultural.

A disseminação desses gostos derrubou estereótipos de que nerds são reclusos, antissociais, têm espinhas e não desgrudam do computador.



"O nerd tem uma relação básica com a tecnologia, mas com a comunicação expandida, os estereótipos começaram a mudar. Hoje qualquer um pode ser nerd", comenta Marcos Rodrigues, de 18 anos, que com um grupo de amigos criou o site Resetando para falar de temas da cultura pop.



Apesar disso, não é só por consumir esses produtos que alguém automaticamente se torna um nerd. "Na verdade, é aquele que tem de fato interesse pelo assunto. Assina os quadrinhos, sempre leu, acompanhou, se liga nos detalhes, sabe o nome do autor, da revista que foi publicada, do ano. Ele lembra das falas, dos textos, das referências, de todos os detalhes", define o advogado Caio Tuy, de 29, que diz nunca ter andado com os "bacanas na escola".



Pesquisa



Pierre Mantovani, CEO do Omelete, principal site do País destinado a este público, completa a definição e afirma que hoje o nerd tem o livro como principal item de consumo.

"O produto de maior consumo do nerd hoje é o livro, o que mostra que, enquanto os outros estão indo para o cinema, jogando video game, ele está aprofundando o conhecimento. É apaixonado por aquele tema, sabe tudo a respeito".



Joana Dourado, 29, é uma exceção a esse perfil do nerd baiano. Por ter compartilhado na infância e adolescência as brincadeiras e interesses do irmão e de quatro primos, ela se considera nerd, mesmo que não tenha os estereótipos atribuídos à tribo.



"Gosto de Star Wars, Senhor dos Anéis, coleciono bonequinhos, quadros. Mas não pareço uma nerd de antigamente. Talvez só os óculos denunciem", brinca a pedagoga.



"Por trabalhar na área de tecnologia da educação, estou sempre reavivando esse lado nerd. Também faço isso no lado pessoal. Meu sobrinho de sete anos descobriu sozinho vídeos de Star Wars no YouTube e eu tenho incentivado muito, comprando os filmes, jogos, levando para assistir ao Cine Concerto da Osba", conta Joana.



Na pesquisa do site Omelete, as diferenças são pequenas entre os nerds de diferentes regiões do Brasil. "São mínimas. A principal é que, quanto mais para o norte do país este público está, mais concentrado nas capitais dos estados. Mais para o sul, isso fica bem distribuído com o interior", afirma Pierre Mantovani.



Um dos objetivos da pesquisa é entender o comportamento desses consumidores e antecipar as tendências.



"Isso vai mostrar ao mercado quem são as pessoas que estão ditando as tendências de consumo de entretenimento no País. Os filmes que são blockbusters hoje, como Homem de Ferro e Guardiões da Galáxia, eram impensáveis no cinema de massa. Hollywood sentiu a tendência, jogou isso para o grande público e cada vez mais está dando certo".



Para Mantovani, "a coqueluche do momento" são as séries de TV, cada vez mais consumidas por meio da tecnologia streaming, como a do Netflix, antes mesmo de chegarem à TV fechada nacional.



"Elas estão entrando nessa temática mais nerd depois do cinema, que começou no ano 2000 com a primeira trilogia do Homem Aranha. Até agora, os maiores sucessos são Breaking Bad, Super Natural e Game of Thrones. Isso se transfere também para o consumo de produtos como camisetas, livros e tantos outros itens".



Nerds e geeks



O termo nerd, originado da língua inglesa, foi difundido mundialmente no final dos anos 1950 para definir aqueles aficionados por tecnologia. Não demorou muito para que a palavra ganhasse conotação pejorativa.



Com a chegada da internet e do microcomputador, a partir da década de 1990, foi o termo geek que se tornou popular, desta vez atribuindo um sentido positivo aos que se interessam por questões afins.



Apesar de frequentemente usados como sinônimos, quem olha de dentro diz que há distinções entre as duas subculturas.



"O geek é um termo novo, mais bem aceito porque nem sempre tem os mesmos gostos do nerd. Enquanto o nerd, geralmente, é mais introspectivo, não costuma fazer muitos amigos, o geek segue por esse caminho, mas se mostra uma pessoa mais descolada. Ou seja, é a pegada mais moderna para algo mais antigo, sem o lado pejorativo", explica o historiador Eduardo Gomes, 39.



Para ele, o fato dos pais passarem a apoiar os filhos nesses interesses ajudou a mudar a postura. "Se tinha a ideia de que por ser você seria um fracassado. Isso se mostrou o contrário e os pais apoiam e investem nos gostos dos filhos".



Para André Souza, o grau de interesse pelos produtos também é um fator de diferenciação entre os dois grupos. "O negócio é que o geek não se prende. Gosta de seriados, HQs, games, RPG, de todas essas coisas, em maior ou menor grau".

