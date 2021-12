Neojiba se lança em território europeu durante a sexta turnê

O Neojiba pisa pela sexta vez em solo internacional para mais uma turnê. Agora, na Itália, França e Suíça. A principal formação musical do programa Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) vai levar um repertório variado, que contempla desde as sinfonias clássicas, como a nº 4 de Tchaikovsky, até os Choros nº 6 de Villa-Lobos e composições populares (Tico-Tico no fubá).



Os 104 jovens músicos que viajam sexta-feira vão apresentar cerca de 15 obras diferentes, com a regência do maestro e diretor artístico Ricardo Castro. "Talvez essa seja a turnê mais desafiadora. É uma oportunidade única para eles interagirem com novas culturas, outras línguas e o que há de mais sofisticado na prática orquestral", comenta o maestro.

A turnê segue até 13 de setembro. Começa na Suíça, onde a orquestra vai participar do Festival de Montreux como residente, ou seja, a cada dia vai apresentar um concerto diferente. Também faz espetáculo nas cidades italianas de Florença, Roma, Rieti, Rimini e Perugia e, pela primeira vez, em Paris, na França. Toda a viagem será custeada pelos promotores internacionais.



O programa existe há oito anos e contribui para o desenvolvimento social por meio da música de câmara. Segundo o secretário Geraldo Reis, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), 60% da famílias dos participantes possuem renda mensal de até dois salários mínimos. "Isso comprova a excelência do grupo e o caráter social do programa", afirma.

Nas palavras da violinista Júlia Klaudat, "a minha peça preferida é o Choro, de Villa- -Lobos. Por ser uma demonstração da brasilidade na música erudita", destaca.

