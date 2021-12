Nenhum artista leva mais de um troféu no Prêmio Multishow 2010

Nenhum dos indicados ao Prêmio Multishow 2010 saiu da noite de premiação com mais de um troféu, nesta terça-feira, 24, no HSBC Arena, no Rio de Janeiro. Até os líderes do ranking de indicações, como Ivete Sangalo, Pitty, Maria Gadú e Nx Zero, foram condecorados apenas com uma estatueta, cada.





Maria Gadu foi premiada na categoria Melhor Álbum pelo disco homônimo, cuja canção mais conhecida é "Shimbalaiê". Ivete Sangalo venceu pelo Melhor Show e Pitty, na categoria Melhor DVD por “Chiaroscope”. NXZero, que concorreu em seis, arrematou o prêmio de Melhor Clipe por “Espero a Minha Vez”.

Veja os vencedores:



>> Melhor Cantor

Di Ferrero (NX Zero)

Lucas Silveira (Fresno)

Dinho Ouro Preto (Capital Inicial)

Caetano Veloso

Samuel Rosa (Skank)



>> Melhor Cantora

Ana Carolina

Claudia Leitte

Ivete Sangalo

Maria Gadu

Pitty



>> Melhor Álbum

"Sete Chaves" - NXZero

"Hori" - Hori

"The Rise And Fall of Beeshop" - Lucas Silveira

"Maria Gadu" - Maria Gadu

"Chiaroscuro" - Pitty



>> Melhor Clipe

"A Usurpadora" - Banda Cine

"Espero a Minha Vez" - NXZero

"Me Adora" - Pitty

"Noites de Um Verão Qualquer" - Skank

"Segredo" - Hori



>> Melhor DVD

"Ao Vivo e Em Cores" - Victor & Leo

"Chiaroscope" - Pitty

"Do Outro Lado da Porta" - Fresno

"Luan Santana ao Vivo" - Luan Santana

"Multishow Registo: Ivete Sangalo - Pode Entrar" - Ivete Sangalo



>> Melhor Grupo

Banda Cine

NXZero

Restart

Skank

Titãs



>> Melhor Instrumentista

Cadu (Strike)

Joe (Pitty)

Haroldo Ferretti (Skank)

Cesinha (Maria Gadu e Vanesa da Matta)

Rodrigo Tavares (Fresno)



>> Melhor Música

"Recomeçar" - Restart

"Espero a Minha Vez" - NXZero

"Meteoro" - Luan Santana

"Me Adora" - Pitty

"Shimbalaiê" - Maria Gadu



>> Melhor Show

Claudia Leitte

Ivete Sangalo

Luan Santana

NXZero

Victor & Leo



>> Revelação

Hori

Lu Alone

Luan Santana

Maria Gadu

Restart



>> Experimente

Cidadão Instigado

Copacabana Club

Moveis Coloniais de Acaju

Nina Becker

Stop Play Moon



>> Artista Sertanejo

César Menotti & Fabiano

Jorge & Mateus

Luan Santana

Maria Cecília e Rodolfo

Victor & Leo

