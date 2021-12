Nem atraso desanimou público na gravação do DVD do Harmonia

A expectativa para participar da gravação do DVD de 20 anos do grupo Harmonia do Samba era tão grande que nem as mais duas horas de atraso - o show estava marcado para começar às 21h, mas já passava de 23h quando a banda subiu ao palco - foram motivos para fazer com que o público desanimasse. Enquanto aguardavam a atração principal da noite de segundafeira, 29, as cerca de 20 mil pessoas que compareceram ao Wen't Wild curtiram o som do grupo de Samba Paparicco, liderado pelo vocalista Denny Palma, que relembrou antigos sucessos como a música "O Pinto".

Para começar a gravação do DVD, Xanddy optou por cantar a música "Pra Agradecer", criada especialmente para compor o repertório do novo álbum do grupo. Em seguida, o vocalista dominou a multidão ao som de "Comando" e "A Viola do Lú".

Os primeiros convidados da noite, Xand e Solange Almeida, da banda Aviões do Forró, apresentaram ao público uma música inédita, intitulada "Vem pra Mim". Neste momento, o pagode e o forró tomaram conta do palco. "A Bahia é essa mistura e todo mundo curte isso", disse Solange. Grávida de seis meses, Sol revelou nos bastidores que sua filha Maria Ester está para nascer no dia 16 de novembro. "Só vou parar de cantar uns 15 dias antes dessa data", contou a vocalista.

Para emocionar a plateia, Xanddy chamou ao palco o Irmão Lázaro e os dois dividiram o microfone para cantar "Eu te Amo", canção do próprio cristão. Apaixonados pelo samba, o grupo Harmonia recebeu o quarto convidado do evento: Péricles, ex-integrante do Exaltassamba. Ao som de "Romance Virtual", o público curtiu o momento romântico.

A invasão do funk carioca ficou por conta de Naldo que, depois de cantar "Meus Sentimentos", agitou o público com sua música de maior sucesso, "Amor de Chocolate". Para fechar o espetáculo com chave de ouro por volta de 3h da manhã, a musa Ivete Sangalo mostrou seu gingado e requebrou com Xanddy, enquanto cantavam "Comando". A escolha da música foi feita pela própria artista. "Ivete me disse que adora essa canção. Então, deixamos essa reservada para ela cantar no DVD", disse Xanddy.

Noite de gala - O Harmonia do Samba investiu bastante no visual. Além de exibir uma melhor forma física, o comandante do grupo e seus bailarinos vestiram roupas criadas pelo estilista baiano Solon Diego. "Foram desenvolvidos três looks exclusivos para Xanddy e quatro para o balé. As peças mostram elegância e modernidade. Eu quis deixar a camisa de Xanddy mais cavada na parte do peitoral", disse Solon. A cor azul, que prevaleceu durante os efeitos de luz sob o palco e nas roupas dos músicos, representou a espera das novas estações do ano.

"Pensamos em já fazer um anúncio para a primavera e para o verão, que logo chegarão", complementou. Com a perda de peso de Xanddy - que revelou durante coletiva de imprensa que o evento foi um fator motivador para sua diminuição de medidas -, o estilista teve trabalho a mais. "Tive que apertar as roupas de Xanddy nas vésperas do show, pois elas ficaram um pouco folgadas", contou Solon.

