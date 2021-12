Nelson Motta lança livro em Salvador

Nelson Mota lança seu livro "Força estranha" nesta sexta-feira, 15, às 17h30, no espaço “Um lounge para chamar de Licia” no restaurante Amado, localizado na Avenida Lafayete Coutinho, 660, Comércio. O livro do jornalista, compositor, escritor, roteirista e produtor musical conta histórias que foram ouvidas, vividas ou imaginadas. Nem o próprio Nelsinho sabe mais o que é verdade ou ficção.









