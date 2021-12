Nelson Motta ganha homenagem do Ecad

Nesta quarta-feira, 29, dia em que o compositor e jornalista Nelson Motta comemora 70 anos, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) preparou um levantamento inédito sobre a obra do artista. No total, o aniversariante tem 174 obras cadastradas nos bancos de dados do Ecad.

Dancin'days (em parceria com Ruban), Como uma onda (em parceria com Lulu Santos) e Bem que se quis (em parceria com Pino Daniele) lideram o ranking das canções de Nelson Motta mais executadas nos últimos cinco anos.

