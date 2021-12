Nelly Furtado inicia turnê pelo Brasil nesta quinta

A cantora canadense Nelly Furtado faz três shows no Brasil nesta semana. Na quinta-feira, 25, a turnê começa em Porto Alegre, depois segue para São Paulo, no dia 27 (sábado) e termina no Rio de Janeiro, dia 28.



Os ingressos para o show de Porto Alegre, no Teatro Bourbon Country, custam entre R$ 150 e R$ 300. Na capital paulista, no Via Funchal, as entradas têm valores entre R$ 180 e R$ 300. Já no Rio de Janeiro, o show será no HSBC Arena, e os bilhetes custam entre R$ 190 e R$ 290.



Carreira - Nelly Furtado iniciou sua carreira musical com o hit "Whoa, Nelly!", de 2000. O quarto e mais recente álbum da cantora é "Mi Plan", de 2009, o primeiro cantado em espanhol. Em seus álbuns, Furtado passa por baladas folk, pop, dance music e pop latino.



Entre os sucessos da cantora estão faixas como "I'm Like a Bird?", "Turn of the Light", "Maneater" e "Say it Right".





| Serviço |



São Paulo



Evento: Nelly Furtado

Quando: 27/03, às 22h

Onde: Via Funchal (rua Funchal, 65, Vila Olímpia)

Quanto: R$ 180 (pista), R$ 200 (mezanino) e R$ 300 (camarote e pista premium - em pé)

Ingressos: No site www.viafunchal.com.br, telefone (11) 2144-5444 e demais pontos de venda



Porto Alegre



Evento: Nelly Furtado

Quando: 25/03, às 21h

Onde: Teatro Bourbon Country

Quanto: R$ 150 (galeria mezanino em pé e galeria alta em pé), R$ 250 (pista), R$ 260 (mezanino), R$ 270 (plateia alta) e R$ 300 (camarote)



Rio de Janeiro



Evento: Nelly Furtado

Quando: 28/03, às 20h30

Onde: HSBC ARENA (avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401)

Quanto: R$ 190 (pista), R$ 220 (nível 1), R$ 240 (camarotes) e R$ 290 (pista premier)

Ingressos: www.ingresso.com, pelo telefone 4003-2330 e bilheteria do local

