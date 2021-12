Natura Musical vai contemplar cinco projetos baianos

Na tarde desta terça-feira, 26, o projeto Natura Musical anunciou em São Paulo os 23 selecionados para seus editais em 2014. No edital Bahia, o programa recebeu 305 inscritos e vai contemplar cinco projetos, que vão fomentar a cena local com gravações de DVDs, circulações de shows e ações de formação e resgate de artistas consagrados e novos talentos musicais.

Com patrocínio do programa, Gerônimo e Orquestra Afro Sinfônica, do maestro Bira Marques, vão gravar um DVD e se apresentar em três cidades (Salvador, Santo Amaro e São Paulo). A cantora Manuela Rodrigues vai gravar seu terceiro disco e realizar turnê de lançamento em Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.

Já o Dois em um, duo formado por Luisão Pereira e Fernanda Monteiro, terá registrado em DVD o show de seu segundo álbum, Agora. O projeto também vai originar uma websérie de dez episódios e financiar shows de lançamento em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

O projeto Rumpilezzinho vai sistematizar a pesquisa do maestro Letieres Leite na música afro brasileira, aplicada à formação de jovens. Como resultado, será lançado um livro e oferecido um curso de capacitação a jovens soteropolitanos e workshops em Vitória da Conquista, Ilhéus e Feira de Santana.

O Acervo Batatinha vai resgatar, restaurar e digitalizar o acervo dos fonogramas do sambista e outros conteúdos biográficos. Como resultado, será lançado um songbook e shows em homenagem a Batatinah em duas cidades.

Nos edital Nacional, destaque para a cantora Elba Ramalho, que celebra 35 anos de carreira com a gravação de um DVD. A artista será acompanhada pelo grupo instrumental SaGrama, pelo sanfoneiro Marcelo Caldi e pelo quarteto de cordas Encore em homenagem a Luiz Gonzaga e outros compositores da música brasileira.

O projeto também vai financiar a gravação de um novo disco da banda pernambucana Nação Zumbi, após um hiato de 7 anos, e o quarto CD solo da cantora Fernanda Takai.

Em 8 anos de existência, o Natura Musical investiu R$ 76 milhões no patrocínio de projetos de diferentes vertentes. Gilberto Gil, Nei Matogrosso, Tulipa Ruiz e Marcelo Jeneci são alguns dos que já receberam o apoio da Natura em outros anos. Para os editais 2014, foram recebidas mais de 3 mil inscrições.

*A jornalista viajou a convite da Natura

adblock ativo