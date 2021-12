Natiruts lança DVD em Salvador com Saulo e BaianaSystem

A banda Natiruts vem a Salvador lançar o DVD "Natiruts Reggae Brasil". A festa será sábado, 13, às 21h, no Wet´n Wild, e contará ainda com os shows de Saulo e BaianaSystem.

O DVD foi gravado em Salvador e contou com as participações de Edson Gomes, Ivete Sangalo e Gilberto Gil. No repertório, o público pode esperar por canções como "Nayambing Blues" (Sine Calmon), "Me Namora" (Edu Ribeiro), "Vamos Fugir" (Gilberto Gil), "Perdido de Amor" (Edson Gomes), "Desenho de Deus" (Armandinho)e "Com Certeza" (Planta & Raiz).

Os ingressos custam R$ 70 (pista), R$ 110 (área Vip) e R$ 150 (camarote), e podem ser comprados na Line Bilheteria, no segundo piso do Shopping da Bahia.

