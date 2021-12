Natiruts comanda luau em Salvador

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A banda Natiruts chega a Salvador para comandar a primeira edição do Luau do Natiruts. O evento está marcado para a próxima sexta-feira, 21, e conta ainda com os shows de Márcio Mello e do grupo MinistereoPúblico. A festa acontece no Bahia Café Hall, a partir das 22 horas.





Assista o clipe de 'Você me Encantou Demais':





Já o show do cantor Márcio Mello, já conhecido no cenário do rock brasileiro, promete canções do álbum 'Solitário Punk'. Entre as músicas do disco, 'Mulher de 23' (gravada com Chorão) e 'Esnoba' (banda Moinho).



O grupo MinistereoPúblico também garante fazer a diferença no evento. Com um projeto inspirado na tradição jamaicana, a cultura do SoundSystem, o grupo vai reunir Dj’s para apresentar uma set list de sucessos do reggae nacional e internacional.



| Serviço |



Evento: Luau Natiruts

Atrações: Natiruts, Márcio Melo e o grupo MinistereoPúblico

Onde: Bahia Café Hall, Paralela

Quando: Dia 21 de janeiro (sexta-feira), a partir das 22h

Quanto: R$ 35 (pista) e R$ 80 (camarote feminino) e R$ 90 (camarote masculino). O camarote conta com serviço Open Bar (água, cerveja, refrigerante e roska)

Pontos de Venda: Balcões Pida ou pelo site do Pida (www.pida.com.br/ingressos.html) e Lojas Axé Mix

Informações: 3281-0400



