Nathalia Dill agradece sua dublê na reta final de Rock Story

Ainda muito triste com a partida precoce da Lorena, mas com o coração feliz por todas as mensagens lindas que recebi! Tenho muito orgulho desse trabalho! Quero agradecer a toda equipe que está ao meu lado e um agradecimento especial pra @luiza.mayall que foi a melhor dublê do mundo! Vamos com tudo pra reta final de #rockstory 🤘🖤🎸⚡️

A post shared by Nathalia Dill (@nathaliadill) on Apr 17, 2017 at 4:49pm PDT