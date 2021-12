Nascem as filhas da atriz Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli deu à luz na tarde desta sexta-feira, 8. As gêmeas da atriz, chamadas de Antônia e Sofia, nasceram de uma cesariana na Clínica Perinatal, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, por volta das 16h. Antônia tem 2,965 quilos e mede 47 centímetros, e Sofia nasceu com três quilos e 48 centímetros.







A atriz e as crianças passam bem, de acordo com informações da assessoria de imprensa de Giovanna Antonelli. Ainda segundo a assessoria de comunicação, a artista tentou ter o parto normal, mas não conseguiu. A atriz estava na 39ª semana de gestação. O pai das meninas é o empresário Leonardo Nogueira.









