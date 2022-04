Nasce Lucca, filho dos ex-BBBs Aline e Fernando

Nasceu o primeiro filho do casal de ex-BBBs Fernando Medeiros e Aline Gotschalg. O anúncio foi feito por Fernando, que usou sua conta no Instagram para informar fãs e seguidores sobre o nascimento de Lucca, na noite deste sábado, 30.

Na foto publicada, o ex-BBB exibe a marca o pezinho do bebê na palma da sua mão.

"Seja bem-vindo", dizia a legenda. Ele ainda completou com as hashtags "nasce um pai" e "amor que não se explica", escreveu.

Não demorou muito para alguns seguidores parabenizarem o casal pelo nascimento do pequeno.

"Que emoção! Parabéns para você e Aline. Que Lucca traga muito mais amor ainda para a união de vocês", disse um. "Que esse anjinho traga muita alegria para vocês", desejou outra. "Que o bebê os una ainda mais", comentou um terceiro.

Apesar do casal não ter divulgado a data do parto, Aline também usou sua conta do Instagram, na última quarta-feira, 27, para mostrar o berço.

Na legenda da foto, a ex-BBB fez questão de falar que apesar ter uma vida exposta nas redes sociais, gostaria de ter mais privacidade, e por isso não pretende exibir seu filho.

"Oii.. Na verdade vim fazer um pedido para vocês.. Sei o quanto acompanharam tudo desde o início e o quanto torcem para nossa felicidade. Mas já cansei de falar isso é queria de verdade que entendessem que o reality já acabou faz tempo e assim como vocês, nós também temos nossa vida pessoal", explicou ela na legenda de uma foto no Instagram.