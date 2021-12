Nas redes sociais, artistas lamentam a morte de Cauby Peixoto

A morte de Cauby Peixoto causou comoção entre os fãs e a classe artística. Logo nas primeiras horas do dia, muitas mensagens tristes foram publicadas, lamentando sua partida. Entre o famosos estão, a atriz Patrícia Pillar, as cantoras Daniela Mercury e Maria Rita, o vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, a empresária Paula Lavigne e as apresentadoras Sonia Abrão e Cátia Fonseca.

Que triste..... Cauby Peixoto - Bastidores https://t.co/vZZSPANUku — Patricia Pillar (@_PatriciaPillar) May 16, 2016

Descanse em paz grande Cauby Peixoto. Eu vi um show dele que nunca me esqueço, talento incrível. — Ed Motta (@EdMotta) 16 de maio de 2016

arrasada com essa notícia… não ta facil não hein… #emierriesuaturma #caubypeixoto Uma foto publicada por Maria Rita (@mariaritaoficial) em Mai 15, 2016 às 9:38 PDT

#CaubyPeixoto a voz que nos encantou por tantos anos. Com carinho, minha oração de despedida: Deus te guarde, Deus te ampare com Seus Santos e Anjos. Uma foto publicada por Elba Ramalho (@elbaramalho) em Mai 16, 2016 às 5:23 PDT

. RT @oserginho: Mesmo debilitado Cauby fez o que sempre amou: cantar como poucos. pic.twitter.com/Jr2Ls7m9Nz — rogério flausino (@flausinoJQ) May 16, 2016

Cauby Peixoto tinha 85 anos e estava internado no Hospital Santa Maggiori, na zona oeste de São Paulo. A causa da morte teria sido pneumonia. O artista apresentava sinais de fragilidade na saúde durante os últimos anos de vida.

A última entrevista concedida por Cauby foi ao programa Vídeo Show, e foi ao ar na Globo na última sexta-feira, 13. Na ocasião, o repórter Rafael Cortez promoveu o encontro entre o veterano e o cantor Gabriel Diniz, artista do forró conhecido por usar roupas extravagantes em seus shows.

