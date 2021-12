Nariz de Cogumelo viaja pelo Subúrbio Ferroviário

As ruas do subúrbio ferroviário serão palco para o humor e sarcasmo típicos dos palhaços neste próximo final de semana. Começando o itinerário pela Fazenda Coutos, às 16h30, o novo projeto do grupo de palhaçaria Nariz de Cogumelo levará dois espetáculos - sempre aos sábados e domingos - também para os bairros de Paripe, Plataforma e Uruguai.

O bairro escolhido para a primeira parada já guarda um histórico do grupo, que esteve no local em 2011 pelo projeto Nariz de Cogumelo Invadindo a Cidade.

"Nessas apresentações, as crianças perguntavam: 'quando vocês vão voltar?'", diz Diogo Flórez, um dos músicos do grupo. Então, decidiram arrumar as malas e seguir a linha do trem em direção ao subúrbio, como ilustra a foto.

Espetáculos

Aos sábados, será apresentado o espetáculo É das Palhaças Que Eles Gostam Mais, com direção de Alexandre Casali, que aborda o universo da palhaçaria feminina e tem um humor mais direcionado para adulto.

Já aos domingos, é a vez de O Salone, dirigido por João Lima. Com três números clássicos de palhaçaria de circo e outros dois criados pelo grupo, o espetáculo conta a história de Furabolo Tobogã, funcionária de um salão de beleza que sonha com a carreira de cantora.

Em seu trabalho, Lima diz que foi preciso "aperfeiçoar as gags nos ritmos e tirar o tom teatral para trazer para a estética do palhaço". As gags referidas são aquelas piadinhas ou gestos cômicos inseridos rapidamente dentro de um número maior, sem ter necessariamente relação com o contexto.



Espaços e públicos

A rua, o teatro e o cabaré são alguns dos espaços que acolhem as apresentações do grupo em seus diversos trabalhos.

Na adaptação do teatro para a rua, os espetáculos ganham em improvisação e perdem alguns elementos.

"O que é imprevisível pode virar algo que faz parte do espetáculo", diz Larissa Uerba, que interpreta a palhaça Furabolo Tobogãno espetáculo do domingoe faz parte do grupo desde a formação. Para ela, a plateia faz ainda mais parte do contexto nas apresentações de rua.

O estigma de que palhaçaria diverte apenas as crianças cai por terra nesta produção. No cabaré, onde se apresentam de forma itinerante, a plateia é formada por adultos.

Para este público, Larissa diz que o processo de conquista é maior. "É como se fosse: me prove que você não é só um palhacinho". Em contrapartida, se identificam com o palhaço pela coragem para falar sobre assuntos tabus.

Já com as crianças, a reação é mais imediata: "Se ela gosta, acaba conquistando o resto da plateia, por causa daquela risada", diz Larissa.

A arte da palhaçaria

O Nariz de Cogumelo é um grupo formado em Salvador, que existe desde 2006 e, em 2008, passou a se aventurar nos espaços livres, apresentando-se em praças como Campo Grande e Pituba.

A cultura do chapéu (arrecadação de dinheiro do público) é um dos fatores fundamentais para a sobrevivência do grupo, assim como de outros artistas independentes. Outros recursos são facilitados pelos contatos que estabelecem e pela contemplação em editais de cultura.

Além dos cinco palhaços, a equipe é integrada por dois músicos. Diogo, que também integra a banda Sertanília e o grupo Canela Fina, diz que "música ao vivo possibilita ao palhaço brincar tanto com a música quanto com o tema com mais força".

Assim como o grupo, outros envolvidos com a palhaçaria também participam do Movimento Abre Rodas (MAR Palhaços), um movimento aberto que promove apresentações e reuniões de palhaços com o intuito de formar público e fomentar a arte de rua.

Nos dias 1º e 2 de junho, Nariz de Cogumelo estará em Paripe, na Praça João Martins. Saem para o recesso junino e voltam a temporada em julho: dias 13 e 14 em Plataforma - com direito à oficina de introdução à arte do palhaço no dia 20 - e, nos dias 20 e 21, chegam à última parada do trajeto, no bairro do Uruguai.

