A série Narcos, protagonizada por Wagner Moura, ganhou mais um trailer. Confira:

Da redação Narcos ganha novo trailer

A segunda temporada de Narcos, que estará disponível na Netflix a partir de 2 de setembro, conta a fascinante história real dos infames chefões do tráfico de drogas no final dos anos 80 e a colaboração das forças policiais para enfrentá-los de frente em um brutal e sanguinolento confronto. Sua brusca narrativa detalha as diversas, e muitas vezes conflitantes forças - legislativa, política, policial, militar e civil - que se enfrentam no esforço para controlar a cocaína, um dos mais valiosos commodities do mundo.

adblock ativo