"Não será fácil para Ivete ser reconhecida globalmente", diz crítico do NYT

Ivete Sangalo fez um show para mais de 15 mil pessoas no Madison Square Garden em Nova Iorque, no último sábado, 4. Além disso, foi a primeira cantora brasileira a se apresentar em uma das arenas mais famosas do mundo. Mesmo assim, para o crítico do jornal norte-americano New York Times, Jon Pareles, ainda há algumas barreiras que impedem Ivete de sonhar com uma carreira internacional.

Segundo o periódico, para a cantora baiana chegar no nível de artistas como Beyoncé, Shakira e Madonna, há a barreira das músicas cantadas por ela em português. Outro ponto considerado pelo crítico foi o ritmo alucinante da música cantada por Ivete: a axé music.





No entanto, Pareles elogiou a energia e o "espírito de diva" de Ivete Sangalo em cima do palco do Madison Square Garden. Disse ainda que os brasileiros eram maioria dentre os presentes e que todos fizeram um verdadeiro carnaval com os sucessos da axé music que Ivete cantou.

