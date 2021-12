Não sei o que é ser feliz com um homem, afirma Lady Gaga

A cantora Lady Gaga declarou que ainda não foi capaz de "se sentir feliz ao lado de um homem" e que sua personalidade intimida mais do que seu poder aquisitivo, em entrevista à última edição da revista Vanity Fair que pode ser parcialmente conferida em seu site nesta quinta-feira.

"Nunca me senti apreciada de verdade por um amante", disse Gaga durante a entrevista na qual revelou suas histórias de amor e sobre como seu trabalho e sua criatividade influenciam elas.

Steffani Germanotta, de 25 anos, explicou que suas relações sentimentais com "gente criativa" costumam começar bem. "A princípio existe a atração, tudo são unicórnios e arco íris, e depois me odeiam", contou.

No entanto, a intérprete de sucessos como "Bad romance" e "Born this way" afirmou que nunca sacrificará sua criatividade, mesmo que isto atrapalhe sua vida amorosa. "Se me sento ao piano, escrevo uma canção e a toco, (eles) ficam entendiados pela maneira rápida e natural como ela sai de mim. Sou como sou e não vou pedir desculpas por isso", comentou.

Sobre casamento, a cantora disse que depois que deixou de sair com algumas de seus parceiros, estes a pediram em casamento. "Que romântico, imbecil. Claro, você põe um anel no meu dedo e tudo ficará melhor. Eu posso comprar um anel!", lamentou.

A compositora, que disse ter encontrado refúgio em suas criações em momentos difíceis, revelou que quando está "brigando com alguém em uma relação" procura refletir sobre o que pensariam seus fãs sobre ela e seu trabalho caso soubessem de um romance seu que acabasse depois.

A entrevista chegará completa às bancas em janeiro e virá acompanhada de um ensaio fotográfico assinado por Annie Leibovitz no qual Lady Gaga posa nua diante da câmara.

Assista "Marry the Night", o mais recente clipe de Lady Gaga:

