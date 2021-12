O humorista Fábio Rabin realiza neste domingo, 27, no Big Drive-In Salvador, no Centro de Convenções da capital baiana, o show de stand up comedy 'Novo Anormal'. Conforme Fábio, o show demorou de sair pois existia uma necessidade de entender as realidades da pandemia.

Em entrevista na manhã desta sexta, 25, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, o humorista destacou que, para se criar uma piada, são necessárias duas etapas: a primeira é o estudo sobre o humor, e a segunda é superar o tema que está gerando o conteúdo da piada.

"Este show, por exemplo, demorou para sair porque demorou para a gente superar e entender a pandemia. No começo, foi um trauma usar máscara, parece uma focinheira, mas aí se entendeu que precisa usar e pronto, estão todos de máscara. Todo mundo usando máscara? Então vou fazer piada com máscara. Todo mundo com álcool em gel? Vamos fazer piada", comenta ele.

O roteiro do espetáculo 'Novo Anormal' trata de temas relacionados à quarentena, tecnologia, política, aulas em casa, com objetivo de refletir a realidade de uma maneira cômica. Os ingressos podem ser comprados por meio do Sympla, com valores que custam entre R$ 105 e R$ 180, por veículo até quatro pessoas.

Da Redação "Não existe limite para o humor, existe bom senso", diz Fábio Rabin

Humor sem limites

Ainda em entrevista ao 'Isso é Bahia', Fábio Rabin pontuou que não se existe limites para o humor, mas deve haver bom senso.

"Você fala que existe limite para o drama, tragédia, balé? Não. Então acho que não tem um limite para o humor, o que existe é um bom senso e consequências. Tudo está na intenção do que você quer com a piada. Se você está contando uma piada na sua sala para diminuir uma pessoa, fazendo bullying, usando o humor como uma arma para atingir outra pessoa, aí já acho que saiu da esfera do humor", explana.

"Meu trabalho é divertir as pessoas, eu não subo no palco pensando 'hoje eu quero magoar alguém'. Mas quando você quer fazer isso já é outra coisa", finaliza o humorista.

