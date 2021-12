Nando Reis e Daniela Mercury participam do Sarau du Brown

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Daniela Mercury, Nando Reis e Marcelo Jeneci são os convidados do Sarau du Brown deste domingo, 13. A festa, programada para começar a partir das 18 horas, será realizado no Museu du Ritmo, no Comércio. Os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote) e podem ser adquiridos no local.

Ao lado do anfitrião da festa, Carlinhos Brown, Daniela Mercury apresentará algumas canções do novo álbum. Intitulado “Canibália”, o disco tem como um dos principais destaques a base eletrônica, que dá ritmo a quase todas as faixas do recente trabalho, a maioria delas de origens africanas e indígenas.

Já Nando Reis apostará em um repertório que incluirá canções dos seus mais de 30 anos de carreira, como “Do seu Lado” e “Sou Dela”. O paulista Marcelo Jeneci mostrará pela primeira vez na Bahia o disco “Feito Pra Acabar”.

Realizado há quatro anos, o Sarau du Brown acontece durante o verão baiano e reúne música, dança, moda e artes visuais. Este ano, o evento já contou com as participações de Toni Garrido, Roberta Sá e Pedro Luís.

| Serviço |



Sarau du Brown

Quando: domingo, 13, a partir das 18 horas

Onde: Museu du Ritmo, Comércio

Quanto: R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote)

