Nando Reis aborda questões existenciais em novo álbum

O barulho de um relógio sendo ajustado pelo senhor tempo, que a cada oito horas muda, é dia, tarde, noite, e sempre nesse ritmo, nesse Infinito Oito. Não à toa, esse é o nome da primeira música do álbum Jardim-Pomar, que o cantor e compositor Nando Reis acaba de lançar.

Apesar da proposta do CD trazer outras sonoridades, o rock continua evidente: logo na faixa que abre o trabalho, o ouvinte pode se remeter aos tempos de quando Nando era dos Titãs.

Com 13 canções autorais, a única exceção fica para Como Somos, que ele dividiu com Samuel Rosa. Todas são inéditas, mesmo que seja só na voz dele, como é em Concórdia, que foi gravada há 10 anos por Elza Soares.

“Eu nunca saberia dizer porque nunca gravei essa música. Adoro o arranjo dela”, declara Nando. Enquanto as horas e os dias vão passando, os questionamentos, às vezes, aparecem. Quem seria esse senhor do tempo e do destino que guia a vida das pessoas? Nesse confronto, Nando pergunta na música Deus Meu: “Deus quem te compreende? / Sofrimento e clamor /Um amigo influente / Ou inquisidor?”

“Tem uma frase que repete muito no disco. O disco fala muito de tempo”, afirma, sobre as reflexões acerca da existência.

4+4=8

Durante os quatro anos que Nando passou sem gravar um CD, ele ficou em Seattle, São Paulo e Rio de Janeiro. “Muito planejado, não só na gravação. E esse trabalho foi lançado em cassete também”, revela.

O cheiro do jardim e o alimento do pomar podem ser sentidos em braille também. “O nome está em braille, é tátil, e eu gosto da ideia de diversidade, é sonoro, olfativo”, sugere o cantor.

Conta ainda que o fato do nome Jardim-Pomar estar em braille é uma referência a um de seus ídolos: Stevie Wonder, que faz o mesmo nos seus álbuns.

Falar em sentidos nesse álbum aparece também como sinônimo de falar de amor, que mexe com todos eles. Na faixa quatro, a música 4 de Março é uma declaração à esposa do compositor. “Ela é matriz de como eu aprendi a amar uma pessoa”, afirma.

Entre as flores naturais

Em seu décimo álbum solo, Nando conta na música Azul de Presunto com artistas como Arnaldo Antunes, Sérgio Britto, Branco Mello e Paulo Miklos, também ex-Titãs, Pitty, Luiza Possi e Tulipa Ruiz, além de três filhos dele.

Apesar de ser uma música autoral de Nando, a composição pode ser percebida pelo ouvinte como algo característico de Arnaldo, por meio das brincadeiras com as palavras e com os sentidos delas.

E é com essa sétima faixa que aparece um ritmo diferente das outras canções, podendo se encaixar assim na proposta da balada. A brincadeira já começa quando um elemento sonoro oriental é utilizado, remetendo também à infância.

Do papel para o violão

O trabalho segue com o barulho de alguém batendo as letras em uma máquina de escrever e depois batendo nas cordas do violão, o que pode ser percebido em Lobo Preso em Renda. A última canção, Só Posso Dizer, foi feita em Seattle, nos Estados Unidos. O que predomina no disco é mesmo o estilo pop/rock, habitual no trabalho do cantor e compositor Nando Reis.

