Nana: "Longe da companheira, Caymmi desistiu de viver"

>> Adeus ao Buda Nagô

>> E todo caminho deu no mar...

>>Governador decreta luto de três dias

>> Conheça a discografia de Dorival Caymmi

>>Morre o compositor Dorival Caymmi

>>Comente a morte do compositor Dorival Caymmi

>>Corpo de Dorival Caymmi será velado na Câmara de Vereadores do Rio

>>Lula, em nota, lamenta morte Caymmi

>>Dorival Caymmi é imortal, afirma prefeito João Henrique

>>"Pessoas como Caymmi não morrem", diz Ministro da Cultura

>>Artistas da Bahia se emocionam com a morte de Caymmi

O velório do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi prossegue neste domingo, no salão nobre da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. As últimas homenagens de fãs, parentes e amigos tiveram início quando o corpo chegou ao local, às 16h20 deste sabado. Caymmi morreu no início da manhã de insuficiência renal seguida de falência múltipla de órgãos, aos 94 anos.

A família não definiu o horário do enterro, que acontecerá no Cemitério São João Batista, em Botafogo, tão logo o filho mais velho, Dory, chegue do exterior.



Anônimos e famosos se revezaram para velar o corpo do artista baiano. Lá estiveram, entre outros, os novelistas Gilberto Braga e Glória Peres, a cantora Daniela Mercury, os filhos Nana e Danilo Caymmi (também cantores) e os netos.



Em uma rápida conversa com os jornalistas, Nana contou que o pai andava triste desde o dia 29 de abril, quando a companheira de tantas décadas, Stela Maris, que Caymmi conheceu nos estúdios da Rádio Nacional, entrou em coma e foi internada no Hospital Pró-Cardíaco. O estado de saúde do pai, que já não era bom, se agravou a partir da última quarta-feira, quando ele “desistiu de viver”, na definição da filha.



“Nós passamos esta semana toda tentando melhorar o moral dele, mas ele estava em uma grande melancolia, numa tristeza muito grande. Desistiu de comer, desistiu de tudo. É mais ou menos como dizia minha cunhada: um caso de Romeu e Julieta”, comparou Nana.



“A ausência de minha mãe desde 29 de abril, com ele sendo obrigado a completar os seus 94 anos de idade sem ela, foi terrível. Até quarta-feira passada, ele estava ouvindo música com a gente, mas depois a vela apagou”.



Nana disse que guardará do pai, que gravou 20 discos ao longo da carreira, a simplicidade e a musicalidade. “Tenho tanto para lembrar do meu pai. Desde a música e poesia até os grandes conselhos. Como ele costumava dizer: tem que ter estilo. Tenho uma sorte muito grande porque eu tive pai ‘burra velha’ e estou aqui”.



O filho Danilo admitiu que a família vive um momento complicado desde a internação da mãe. “A gente mais ou menos estava esperando e aconteceu do jeito que a família toda desejava: que ele morresse em casa e com tranqüilidade. Infelizmente perdemos um grande cantor e um grande compositor, mas fica aí uma obra, um legado muito grande”.



Lembrando que o pai era um homem que “usou a simplicidade como meio de vida”, Danilo pinçou uma frase lida em uma antiga agenda do pai na semana passada para exemplificar o momento presente: "Passo a passo, passando... passo!”



Danilo também destacou o grande amor que o pai tinha pelo Rio de Janeiro. “Ele viveu estes anos 50 intensamente o Rio de Janeiro. Era um baiano-carioca que amava esta cidade. Embora tenha esta carga toda da Bahia, ele sentia orgulha de, além de ser o grande baiano que era, ter sido também um grande carioca”.

Confira vídeos sobre Dorival Caymmi:

Documentário sobre o compositor:



Trecho de filme com Caetano Veloso e Dorival Caymmi:



Dorival Caymmi e Silvio Caldas cantam juntos em 1974:



adblock ativo