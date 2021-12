Nairzinha faz outra homenagem às mães

Neste sábado, 30, o Museu Carlos Costa Pinto recebe mais uma edição do evento Cirandando Brasil, com a cantora, compositora e pesquisadora do folclore infantil brasileiro Nairzinha. Com início marcado para às 15h e entrada franca, o evento é voltado para crianças de todas as idades, acompanhadas do responsável, e marca mais uma comemoração ao Mês das Mães.

Na programação do dia, atividades como cantigas de roda, brincadeiras cantadas, contação de história e construção de brinquedos. O objetivo do projeto é resgatar a cultura da brincadeira no Brasil, colocando pais e filhos para celebrar as tradições da infância.

