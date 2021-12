MV Bill se apresenta em festival de música

MV Bill vai comemorar os 15 anos do primeirco CD com um show no Festival da Música Ilimitada, sexta-feira, 10, às 18 horas, na Praça Tereza Batista.

No show, MV Bill tocará o repertório do mais recente álbum que foi batizado de "Vitória Pra Quem Acordou Agora e Vida Longa Pra Quem Nunca Dormiu". Na mesma noite, se apresentam três bandas classificadas para o primeiro dia da final. Os ingressos custam R$ 30 (inteira)

As bandas classificadas podem ser escolhidas por votação no site oficial do Música Ilimitada. As dez que concorrem a vaga à final são Giramente (Camaçari), Efeito Manada (Alagados), Os Agentes (Sussuarana), O Terreiro (Plataforma), Preto Sábio (Engenho Velho Brotas), Nouve (Cajazeiras), IV de Marte (Beiru), Ganhadeiras de Itapuã (Itapuã), Eric Almeida (Lauro de Freitas) e Balansoul (Liberdade).

