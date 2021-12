Músicos perdem direito a marca Legião Urbana

Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá perderam mais uma vez o direito de utilizar o nome da banda Legião Urbana. Os músicos haviam conseguido uma liminar na justiça, que foi derrubada pelos advogados do filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini. Assim, a Legião Urbana Produções Artísticas, comandada por Manfredini, voltou a ter exclusividade sobre o uso da marca. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

