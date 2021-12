Músicos fazem show gratuito para comemorar o Dia do Samba

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



Atrações locais e nacionais se reunirão nesta quinta-feira, 2, a partir das 19 horas, na Praça Municipal de Salvador, para comemorar a 39ª edição do Dia do Samba. O homenageado deste ano é o sambista Adoniran Barbosa e suas canções serão interpretadas pelos músicos que se apresentarão no evento.



Os artistas que participarão são Moraes Moreira, Carlinhos Vergueiro, Quinteto em Branco e Preto, Antônio Carlos & Jocafi, Edil Pacheco, Walmir Lima, Nelson Rufino, Roque Ferreira, Mariene de Castro, Juliana Ribeiro, Gerônimo, Aloísio Menezes, Roberto Mendes, Claudete Macedo, Gal do Beco, Roque Bentenquê, Firmino de Itapuã e Paulinho Camafeu.

adblock ativo