Músicos fazem show em homenagem a Saul Barbosa

Elba Ramalho, Márcia Short, Jau, Gerônimo, Val Macambira, Xangai, Jatobá, Ricardo Chaves, Laurinha, Roberto Mandes, Jorge Portugal, Wil Carvalho e Adelmo Casé se reunirão no dia 19 de dezembro, um domingo, para um show em Salvador em homenagem a Saul Barbosa, compositor baiano que faleceu em setembro deste ano em decorrência de uma insuficiência renal.

A festa, realizada no Parque da Cidade, será capitaneada por Val Macambira, responsável pela direção artística. Na abertura do espetáculo, haverá ainda a apresentação de uma coreografia criada especialmente pelo Corpo de Baile, companhia de dança de Nena Barbosa, filha de Saul, para reverenciar o músico.



Depois da apresentação de dança, os músicos que trabalharam com Saul Barbosa nos últimos anos se reunirão para cantar os grandes sucessos dele. O evento começa a partir das 11 horas. O ingresso para ter acesso ao espetáculo será um quilo de alimento não perecível. Os produtos recolhidos serão doados em creches e instituições de caridade da capital baiana.



Luto - O compositor baiano Saul Barbosa faleceu na madrugada do dia 15 de setembro, aos 58 anos. Ele fazia tratamento para insuficiência renal há nove anos e estava internado há cerca de 90 dias antes de falecer no Hospital Espanhol, na Barra. O músico fazia tratamento para o problema de saúde pelo menos três vezes na semana desde que descobriu a doença.

Nascido em Ilhéus, no sul da Bahia, Saul Barbosa começou a trabalhar aos 17 anos como animador de festas e praias da região. Foi influenciado pela tropicália e bossa nova. Sua primeira música foi gravada em 1978. O primeiro disco, intitulado “Bahia, Cidade Aberta”, chegou ao mercado17 anos depois. Depois disso, gravou ainda outros três álbuns e dois LPs.



As músicas de Saul foram interpretadas por artistas como Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Gerônimo, Margareth Menezes e Jussara Silveira. Suas composições também fizeram parte do repertório de diversas bandas baianas, a exemplo do Asa de Águia, Chiclete com Banana, Cheiro de Amor, Ara Ketu e Bom Balanço.

Serviço



Homenagem a Saul Barbosa

Quando: 19 de dezembro, a partir das 11 horas

Onde: Parque da Cidade, Itaigara

Quanto: um quilo de alimento não perecível





