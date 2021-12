Músico grava álbum com "respostas" a canções famosas

Que fim levou a Jolene, de Dolly Parton? A Roxanne, do The Police? E o Daniel, de Elton John?

Um álbum concebido pelo músico britânico David Rotheray, ex-guitarrista da banda The Beautiful South, promete dar voz a essas e outras pessoas que inspiraram canções famosas. O nome do trabalho é Answer Ballads, ou "baladas das respostas".

Outras musas agraciadas no álbum são a Mrs. Jones, da canção Me and Mrs. Jones, de Billy Paul; Maggie Mae, da homônima faixa de Rod Stewart; Marie, citada em Memphis, de Chuck Berry, e a sra. Avery e sua filha Sylvia, homenageadas em Sylvia's Mother, da banda Dr. Hook.

"Achei incrível que ninguém tivesse feito isso antes", disse Rotheray à Reuters, observando que canções-respostas costumavam ser casos isolados -- como Sweet Home Alabama, do Lynyrd Skynyrd, que dialoga com Southern Man, de Neil Young.

Rotheray disse que se inspirou na peça Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, de Tom Stoppard, que acompanha o destino de dois personagens secundários de Hamlet após o desenrolar da trama shakespeariana.

Answer Ballads faz o mesmo, dentro do gênero folk contemporâneo. O tom é suave, mas há alguns comentários sociais agudos.

É o caso de Marie's Song. Na original, Memphis, Tennessee, o roqueiro Chuck Berry fala de uma consulta à telefonista para conseguir o número de Marie, uma menina de 6 anos que na verdade é filha do narrador, fruto de um relacionamento encerrado.

Na resposta de Rotheray, cantada por Josienne Clarke, Marie já está adulta, e parece solitária e desesperançosa. Seu pai nunca apareceu.

Já o protagonista de Daniel's Song está velho e distante do seu irmão mais novo, o mesmo que lamentava seu embarque para a Espanha em Daniel, de Elton John. O Daniel maduro parece arrependido de ter abandonando o irmão menor, como parte de uma agridoce rejeição do lar. Ele quer perdão, mas não sabe se vai consegui-lo.

Rotheray, que também produziu o álbum, disse que ele e seus parceiros não tiveram muita dificuldade para escrever as letras, porque "havia antecedentes reais" em cada história. Cantoras como Eliza Carthy e Bella Hardy se encarregam das interpretações.

Answer Ballads sairá em CD e formato digital pela gravadora Navigator Records, em 14 de outubro.

adblock ativo