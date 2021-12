"Foi surreal". Essa foi a sensação que o cantor baiano Rafael Pondé teve ao ver o vídeo dele, com a gravação de "Misty Morning", em destaque no site oficial de Bob Marley. "É um sentimento de missão cumprida e reconhecimento de tantos anos. Busco ser sincero com o público, assim como ele fazia", afirmou Rafael Pondé, que já está em Salvador.

Rafael, que é fã de Marley e começou a carreira tocando músicas do rei do reggae, falou sobre o artista. "Ele é um artista simbólico, negro e do terceiro mundo. Essa simbologia deve ter chegado ao pessoal dos site dele", disse.

Em temporada de dois meses nos Estados Unidos para um intercâmbio musical, Rafael fez a gravação com a participação de músicos americanos. "A canção foi escolhida por mim, com o meu arranjo. Ela já estava pronta há algum tempo, mas estava guardada para o momento certo de vir ao mundo", disse Pondé.

O arranjo do baiano deixou a música com um toque mais brasileiro. "O Brasil tem que se universalizar. Temos que colocar o País no mundo", destacou o cantor, que já gravou na Alemanha e fez turnê na Europa e nos Estados Unidos.

Alguns dos músicos que participaram da gravação vêm a Salvador no próximo dia 30. "Eles vão passar 15 dias para ter a experiência da nossa música e ver in loco todas as coisas que aprenderam lá sobre música brasileira", explicou. No dia 9 de novembro, um domingo, haverá um show que vai reunir o grupo e Rafael Pondé, na Praça Pedro Archanjo, Pelourinho, às 21h.

Confira o vídeo abaixo:

Bruno Porciuncula Músico baiano Rafael Pondé é destaque no site de Bob Marley

