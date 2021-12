Musical sobre Billie Holiday chega a Salvador

A atriz Tânia Mara vai trazer a Salvador, sexta, 14, e sábado, 15, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, o musical "Billie Holiday, a Canção". O drama musical é formado por breves momentos da personagem Billie Holiday, através da passagem do tempo, culminando em um quarto de hospital em que a cantora se encontra após ser diagnosticada com cirrose hepática pelo uso contínuo do álcool.

O monólogo mostra Billie sofrendo com dor e ressentimento, tendo apenas a música como salvação. O texto lembra dos problemas sofridos na carreira, até quando teve que pintar o corpo com graxa de sapato para escurecer mais a pele, considerada muito clara para cantar o jazz. O couver artístico custa R$ 60 e pode ser comprado no local.

