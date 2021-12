Musical sobre as mulheres de volta a cartaz no Teatro Salesiano

>> Clique aqui e confira outras peças em cartaz

O espetáculo MPB (Mulher Popular Brasileira) está de volta a Salvador. Musical de comédia que tem como tema principal a mulher, a montagem será apresentada a partir do dia 17 de julho no Teatro Salesiano, no bairro de Nazaré, aos sábados e domingos, sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

