Musical NAU debate arte Drag em evento neste sábado

O projeto NAU se prepara para a estreia em dezembro com uma série de ações em seu canal no YouTube. Neste sábado, 17, o musical promove a terceira edição das Noites Navegantes, a partir das 19h. O evento online vai reunir quatro drag queens que se destacam na cena cultural baiana: Spadina Banks, Aimée Lumière, Malayka SN e Bárbarie Bundi.

As artistas levam para o público um debate acerca do universo drag, como as barreiras na legitimação dessa arte, empreendedorismo drag e a relação com as redes, além da relação das artistas com o teatro musical. A noite vai contar ainda com performances artísticas.

O encontro abre espaço também para o debate sobre a importância da música e da performance musical – com dublagem e canto – dentro da arte drag. Isso porque as Noites Navegantes têm o objetivo de abordar as diferentes temáticas que integram a obra, com artistas convidados discutindo esses temas, bem como trazer para o debate os modos de produção da arte de cada convidado.

adblock ativo