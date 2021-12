Musical Ensaio Geral fala do amor em várias instâncias

Falar do amor entre as pessoas, independente da orientação sexual e do sentimento que também se manifesta pela humanidade; falar dele na amizade, na política e em outras instâncias do comportamento humano.

Esta é a proposta do espetáculo Ensaio Geral, direção do uruguaio Hugo Rodas, 77, 59 anos de carreira de arte teatral (além de diretor, Hugo também exerceu o ofício como ator, bailarino, coreógrafo, cenógrafo, figurinista e professor de teatro). Está radicado há 40 anos no Brasil.

O encenador afirma que a montagem, em turnê pelo país, se vale do recurso do metateatro, já que no espetáculo é reproduzido um ensaio de um grupo cênico. Os personagens/atores apresentam pequenos monólogos que são costurados em cena para falar da paixão.

E como isto acontece? "Através de textos de autores como Charles Chaplin, Caio Fernando Abreu, Drummond, Hilda Hilst, Eduardo Galeano, dentre outros, além de canções que exploram a manifestação amorosa em variados campos da vida", destaca Hugo Rodas, que, entre outros prêmios, recebeu o Shell (1997) pela direção do espetáculo Dorotéia, ao lado de Adriano e Fernando Guimarães.

Reconhecimento

Ele, que é reconhecido por nomes importantes do teatro brasileiro como Antônio Abujamra (sua experiência foi levada ao Teatro Brasileiro de Comédia - TBC) e José Celso Martinez Corrêa, no Teatro Oficina, afirma que neste tempo todo de carreira é a primeira vez que reúne em um mesmo espetáculo "atores que cantam, dançam e interpretam, além de tocar instrumentos".

Trata-se de uma produção da ATA - Agrupação Teatral Amacaca, de Brasília, que traz no elenco Camila Guerra, Flávio Café, Diana Poranga, Isumy Kudo, Juliana Drummond, Márcia Duarte e Tulio Starling, além dos músicos Nobu Kahi, Davi Maia e Iano Fazio.

Memória da Bahia

Durante entrevista por telefone, Hugo Rodas, na capital do país, lembrou que o primeiro lugar que conheceu no Brasil foi a Bahia, na Oficina Nacional de Dança Contemporânea (evento de vanguarda que reunia grandes personalidades artísticas). Nomes como os da coreógrafa Dulce Aquino e Lia Robatto são caros ao diretor.

"Eu amo a Bahia. Foi aqui que recebi o convite de Clyde Morgan, que era professor e referência de dança na Bahia, para fazer um curso na Academia Lúcia Toller, em Brasília. Acabei ficando neste estado, pois me apaixonei pela modernidade, pela arquitetura", conta.

Ensaio Geral fez sua primeira temporada no Espaço Cultural Contemporâneo - Ecco, em 2012, e saiu vencedor do Prêmio Sesc de Teatro Candango (Melhor Trilha Sonora, além das indicações para ator, atriz e Iluminação). Foi também selecionado pelo principal festival de teatro de Brasília - o Cena Contemporânea, onde se apresentou, com sucesso, cinco vezes.

