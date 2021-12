Musical dos Mamonas Assassinas chega a Salvador

O musical Mamonas Assassinas vai chegar a Salvador sábado, 8 de outubro, às 19h, na Concha Acústica. Os ingressos custam R$ 90 (1º lote), R$ 100 (2º lote) e R$ 120 (3º lote) e estão à venda a partir desta terça-feira, 23, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista, nas bilheterias do TCA e no site www.ingressorapido.com.br.

No musical, Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sergio são representados pelos atores Ruy Brissac, Yudi Tamashiro, Adriano Tunes, Elcio Bonazzi e Arthur Ienzura. Convocados pelo anjo Gabriel para uma importante missão - dar um jeito na caretice que tomou conta da vida dos brasileiros - Bento, Dinho, Júlio, Samuel e Sergio resolvem contar em um musical como conseguiram passar pelo estreito funil do show business: na base da persistência e da corajosa aceitação de suas personalidades um tanto quanto divertidas.

O espetáculo traz ao público de maneira despojada e alegre a trajetória da banda desde a sua formação como "Utopia", até a transformação em "Mamonas Assassinas", passando por todas as músicas do primeiro e único álbum de estúdio da banda até o apoteótico show no histórico "Thomeuzão" em Guarulhos.

adblock ativo