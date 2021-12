Música dos blocos afros passa por fase de renovação

Depois de viver seu apogeu entre o fim dos anos 80 e início dos 90, quando o ritmo criado por Neguinho do Samba, o samba-reggae, ganhou o mundo e definiu as bases para a nova música baiana, os blocos afros passam por um momento de renovação.



Em grande parte, o processo deve-se à ampliação da temática a que se dedicam compositores da nova geração, como Sandro Teles, do Ilê Aiyê, para quem existe hoje mais espaço para a abordagem de questões não diretamente relacionadas à afirmação cultural negra, apesar de o tema ainda ser importante para a maioria das entidades.

Sandro Telles é um dos compositores da nova geração do Ilê Aiyê



“O que vemos é uma abertura maior, sem deixar de lado a tradição”, afirma. Para Teles, isso é visível em eventos como o Festival de Música Negra do Ilê, que ele coordena. “Em paralelo à produção ligada ao tema do Carnaval, na categoria livre os compositores apresentam questões ligadas a seu cotidiano”.



A mudança é visível também na batida dos blocos, com o samba-reggae incorporando elementos de outros ritmos musicais. A mudança de postura dos blocos de matriz africana se dá também em outra vertente, a empresarial

