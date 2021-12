Música de Caetano concorre como a melhor no Grammy

A décima quinta edição do Grammy Latino, que será realizada nesta quarta-feira, 19, em Las Vegas, terá Caetano Veloso como principal nome brasileiro entre as 48 categorias do prêmio. O cantor e compositor baiano concorrerá com a versão ao vivo da música A Bossa Nova é Foda entre os indicados a canção do ano. No ano passado, ele venceu na lista de melhor álbum de compositor.

A canção, que integra o álbum Multishow Ao Vivo, ainda concorre ao prêmio de melhor música brasileira com o maranhense Zeca Baleiro, interpretando Calma aí Coração, a funkeira Anitta, com Zen, Vanessa da Mata, com Segue o Som e Maria Bethânia, com Carta de Amor, além da cantora sertaneja Paula Fernandes, com Um Ser Amor e Dori Caymmi, com Alguma Voz.

Outro destaque brasileiro da noite será Ney Matogrosso, que receberá o Prêmio à Excelência Musical da Academia Latina de Gravação. O cantor, que teve a vida retratada este ano no documentário Olho Nu, está prestes a lançar a versão ao vivo de seu último álbum, Atento aos Sinais.

As categorias de melhor álbum pop contemporâneo e melhor álbum de rock ainda estão dominadas por artistas do País, com nomes como Erasmo Carlos, O Rappa, Titãs e Ana Carolina entre os concorrentes.

