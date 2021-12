Música, dança e poesia marcam entrega de comenda no TCA

Um espetáculo multimídia, com música, dança e poesia, marcou a noite de entrega da Comenda do Mérito Cultural da Bahia a 30 homenageados, na quarta-feira, 5, no Teatro Castro Alves (TCA). Perante uma atenta plateia, representantes de instituições e personalidades da cena baiana subiram ao palco para receber a distinção no Dia Nacional da Cultura.



A honraria, criada pelo governo estadual, será anual e, nesta primeira edição, concede excepcionalmente 30 comendas. O objetivo é reconhecer a contribuição e valorização da cultura do estado.



Além do espetáculo dirigido por Elísio Lopes Júnior, artistas como Carlinhos Brown, Laila Garin, Saulo e Rebeca Matta conduziram a cerimônia, entremeada com performances musicais.



Homenageados foram divididos em três categorias - Júnior, Sênior e Póstuma -, cada uma com dez integrantes. A primeira agraciada da noite foi a Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê, na categoria Sênior, após apresentação de dança e de todos os prestigiados.



Em seguida, subiu ao palco, o Circo do Capão, premiado dentro da categoria Júnior, que contemplou entidades e personalidades consideradas em ascensão no cenário cultural baiano.



Outros homenageados foram a Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu-Acbantu, o centro de conhecimento, cultura e inclusão social Cidade do Saber, (Camaçari), o diretor teatral Fernando Guerreiro (atual diretor da Fundação Gregório de Mattos), o músico Carlinhos Brown e a atriz e cantora Laila Garin.



A categoria Sênior contemplou nomes de relevância para a cultura baiana. Além do Ilê, a lista de contemplados incluiu o cantor e compositor Gilberto Gil, a ialorixá e escritora Mãe Stella de Oxóssi - cujo anúncio do nome levou a plateia a aplaudir de pé -, a escritora e poeta Myriam Fraga e o Teatro Vila Velha.



A Póstuma incluiu personalidades reconhecidas pela atuação em prol da cultura baiana. Prêmios foram recebidos por familiares do músico Dorival Caymmi, do cineasta Glauber Rocha, do escritor João Ubaldo Ribeiro e do geógrafo Milton Santos - estes últimos, nomes muito aplaudidos. O artista plástico e sacerdote afro-brasileiro Mestre Didi e o escritor Jorge Amado também estavam entre os agraciados no evento.

