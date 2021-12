Museus promovem programação especial para o mês das crianças

Com o objetivo de fortalecer a relação museu-comunidade, durante o mês de outubro, os museus vinculados ao Instituto do Patrimônio artístico e Cultural da Bahia (Ipac), da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-Ba), promovem uma programação gratuita voltada ao público infantil, em homenagem ao Dia das Crianças, comemorado no próximo sábado,12.

No Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória, haverá visitação especial e jogos com referência ao acervo (quebra-cabeça, jogo da memória etc.), sempre às 14h. Lá também acontece o lançamento do livro infantil "Embarcando em uma grande expedição”, na terça-feira, 8, às 18h.

Ainda na terça, ocorre a terceira edição do projeto “Pintando o sete – brinquedos e brincadeiras”, que ocorre das 10h e às 15h, na Praça das Artes (Pelourinho), especialmente com alunos da Escola Municipal Vivaldo da Costa Lima. A atividade será coordenada pelo Centro Cultural Solar Ferrão, Museu Tempostal, LabDimus e Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica.

No domingo,13, às 9h30, as crianças são convidadas a participar de uma aula de yoga no Palacete das Artes, na Graça. É importante levar algo para forrar o chão. No mesmo local, será no dia 18, às 16h, o lançamento do livro “O rio que sentia cócegas”, da escritora Carla Chastinet.

Na ocasião, as crianças poderão participar de uma contação da história musicada. E, no dia 19, às 16h, Nairzinha leva o seu “Cirandando Brasil” - cantigas e brincadeiras do folclore infantil brasileiro – para brincar com o público.

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no Solar do Unhão, participa com o projeto “MAM abraça as crianças” - oficina de modelagem com argila, colagens, pintura no mural e papel, no dia 19, das 14h às 17h. As inscrições são feitas no local, com limitação de até 20 pequenos por atividade.

Entre 10 e 31, o Museu Tempostal, no Pelourinho, sedia a mostra “Crianças colorindo o mundo no Tempostal”, reunindo postais da coleção Belle Époque que retratam crianças e a infância e imagens em vídeo sobre o tema. No dia 11, às 9h e às 14h, o museu realiza uma oficina de confecção dos postais para duas turmas de 40 alunos do Colégio Municipal João Lino.

Quem estiver no município de Cabaceiras do Paraguaçu, poderá conferir, no Parque Histórico Castro Alves (PHCA), o projeto “Brincando como no tempo de nossos avós”, que neste ano completa sete edições. A proposta é ensinar a criança sobre a importância de preservar a memória.

