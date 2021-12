Museus promovem atividades no mês das crianças

Em homenagem ao público infantil, os espaços vinculados à Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Dimus/Ipac) planejaram uma série de atividades gratuitas que acontecem durante o mês de outubro.

Na primeira semana, o Palacete das Artes Rodin Bahia traz três opções para a criançada. De hoje até sexta, às 14h e 16h, serão exibidos filmes infantis. No sábado, às 15h30, o Projeto Cirandas reúne contação de histórias, jogos, música, brincadeiras de roda e leitura de livros. Entre 14h e 17h, será realizada uma Feira de Adoção de Animais.

No Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), os pequenos também terão uma chance de se aproximar do universo da literatura e da obra de Jorge Amado. O Museu promove ações poéticas, com oficinas de Narrativas Imaginárias (dia 09) e Poemas Visuais (dia 11), e contação de história - Jorge Amado para crianças (dia 14), às 15h. O programa fica completo com a visita à exposição Jorge Amado e Universal, em cartaz no MAM-BA até 18 de novembro.

Os interesados em saber mais informações sobre a programação devem entrar em contato com a Dimus através do número (71) 3117-6013.

