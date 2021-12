Museus do IPAC não funcionarão neste feriado

Os museus vinculados ao IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) não funcionarão neste sábado, 7, feriado nacional de Independência do Brasil. No MAM (Museu de Arte Moderna) estará disponível o acesso ao Solar Café das 12 até 22 horas e ao festival de jazz, JAM no MAM, que funcionará normalmente a partir das 18 horas. Os museus retomam suas atividades normais no domingo, 8.

Abaixo seguem dicas de exposições em alguns museus do IPAC para o domingo

