Museus de Salvador têm programação especial para semana da criança

Em celebração ao Dia das Crianças, comemorado no Brasil em 12 de outubro, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) e o Museu de Arte da Bahia (MAB) promovem eventos especiais voltados para a criançada.

A ação contará com oficinas, brincadeiras, pinturas, desenhos, shows de mágica e atividades que estimulam a imaginação da molecada e incentivam o uso de espaços culturais.

Nesta sexta-feira, 12, entre as 14h e 17h acontece de forma gratuita no MAM a edição especial do "O MAM abraça as crianças". Com o objetivo de tornar a convivência entre crianças e museus familiar além de encorajar a arte da criação e a capacidade cognitiva das crianças a fim de formar futuras plateias.

Já no sábado, 13, também das 14h as 17h, o MAB e "Picnic Salvador" levam ao pátio do museu atividades lúdicas, oficinas de dedoches, troca de brinquedos e show do Mágico Dragon para a alegria das crianças.

