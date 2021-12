Museus baianos fazem o que podem para armazenar acervos

Ao caminhar pelos corredores de um museu, o visitante não imagina o universo escondido por trás daquelas paredes. Pinturas, esculturas, gravuras e outras tantas obras de arte precisam ser guardadas em instalações adequadas quando não estão disponíveis à visitação pública.

Muita gente não sabe, mas esses lugares são chamados de reservas técnicas. Sua função é armazenar com segurança a memória artística e a trajetória histórica dos museus. De acordo com o artista plástico Juarez Paraíso, ex-professor da Escola de Belas Artes (Eba), as reservas precisam de estrutura física, equipe técnica e climatização adequadas.

"Se as obras de arte não forem guardadas em temperaturas apropriadas à sua natureza, por exemplo, elas se deterioram", detalha o coordenador das duas primeiras Bienais da Bahia. Taís Valente, técnica em assuntos culturais e museologia do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), explica que as condições técnicas dessas reservas dependem da tipologia dos seus acervos. "Tecidos, por exemplo, não podem ser preservados com as mesmas especificidades que obras de madeira", reforça.

Segundo ela, por conta do recente desenvolvimento de políticas para museus no Brasil, ainda não existem normas específicas para a regulação das reservas técnicas.

"Até 2009, com o surgimento da lei 11.904 e a criação do Estatuto dos Museus, o campo museológico não tinha uma legislação específica. Seguíamos normas gerais voltadas para o patrimônio cultural".

Mesmo que o artigo 19 desse estatuto cite que todo museu deve dispor de instalações adequadas à execução das suas funções, Taís afirma que o Ibram não pode emitir instruções normativas ditando o modelo exato de uma reserva. "Podemos dar parâmetros: listar equipamentos mínimos e temperaturas ou umidades relativas. Mas existem mais de três mil museus no país expostos a diversos climas".

Realidade baiana

Instituições mais conhecidas como o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), o Museu de Arte da Bahia (MAB) e o Palacete das Artes possuem reservas técnicas. Espaços museais de menor porte, como o Centro Cultural Solar Ferrão, tentam se virar para acomodar os seus acervos da melhor maneira possível. Na década de 90, durante a gestão de Heitor Reis, o MAM passou por uma reforma e novas condições técnicas foram implementadas.

Segundo ele, até a criação da reserva técnica, as obras se mantinham sem nenhum tipo de conservação específica. "As obras, por incrível que pareça ou graças aos orixás, continuaram em perfeito estado".

Um mix de recursos, segundo Heitor Reis, possibilitaram as reformas do MAM. "Primeiro pedimos doações de amigos. Depois vieram recursos do estado e colaborações da Petrobras e instituições privadas, como Bradesco".

Heitor lembra que, quando deixou a gestão, já era necessária a criação de um novo espaço ou uma ampliação do já existente. Oito anos se passaram até que o atual diretor da instituição, Marcelo Rezende, encarasse as mudanças.

Segundo Sandra Regina, coordenadora de museologia do MAM desde 2009, cerca de 1.200 obras fazem parte da robusta coleção que não está toda armazenada nas dependências do próprio museu.

"Nosso acervo possui obras relevantes para a arte nacional como O Touro, de Tarsila do Amaral; Peixes, de Iberê Camargo; Relevo Emblema, do baiano Rubem Valentim, e um dos clássicos retratos pintados pelo carioca Di Cavalcanti".

Desde 2006, após um temporal, parte do acervo do MAM ocupa duas salas no Palacete das Artes. Como explica Murilo Ribeiro, diretor da instituição, se achou conveniente transportar 90% dessas obras por conta das melhores condições da reserva do Palacete.

"Aqui ele é cuidado por técnicos do MAM e acompanhado por nós. Por conta do comodato com o Museu Rodin de Paris, atendemos especificidades. Temos refrigeração e desumidificador 24 horas. Mas precisamos melhorar os trainéis e as gavetas", afirma.

A reportagem de A TARDE teve acesso ao espaço onde a nova reserva técnica do MAM será instalada. Marcelo Rezende relata que a instituição venceu o edital de microprojetos do Ibram para a compra de novos equipamentos.

"O acervo do museu é composto, sobretudo, da sua própria história. Hoje, as reservas técnicas têm que estar aptas a abarcar essa perspectiva". A reserva técnica do MAB foi coordenada, por 20 anos, pela museóloga Sylvia Athayde, ex-diretora da instituição. Para Pedro Archanjo, atual gestor, o trabalho feito por ela resolveu bem o espaço do ponto de vista da conservação.

