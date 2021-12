Museu promove oficinas de desenho gratuitas para crianças

Crianças e adolescentes, de 5 a 14 anos, poderão participar das oficinas gratuitas “Desenhos, Traços e Cores”, a partir desta quarta-feira, 16. As ações são promovidas pelo o Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória, junto a seu Núcleo Educativo.

As oficinas irão acontecer todas às quartas de janeiro e fevereiro, sempre às 14h30. As atividades realizadas terão como referência as técnicas do mestre da Escola Baiana de Pintura, e abre a temporada de férias de verão do museu. O agendamento das oficinas deverá ser feito através do telefone (71) 3117-6994.

Durante as oficinas, as crianças conhecerão o acervo e exposições temporárias do Museu, tendo acesso às atividades artísticas, como desenhos de observação (retrato) e paisagens para instigar a criatividade, o olhar sobre a obra de arte e a expressividade. Ao final da Oficina os trabalhos serão expostos no Salão do Educativo para visitação pública.

