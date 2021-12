Museu no Pelourinho faz oficina de fotografia no Pelourinho

O Museu Tempostal realiza nos dias 23, 30 e 31 de julho mais uma edição da "Oficina de Fotografia: Cores do Pelourinho", das 09 às 12h, no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

O objetivo é apresentar conceitos básicos de linguagem e composição fotográfica, além de técnicas que permitam ao participante fotografar e aplicar efeitos nas fotos.

A oficina, dividida entre atividades com Pinhole (técnica artesanal de fotografia), princípios da fotografia digital e fotografia de pessoas (com modelos fotográficos no local), será ministrada pelo professor Alan Santos.

Para participar não é necessário possuir uma câmera profissional, sendo permitida a utilização de máquinas compactas e celulares.

Os interessados podem se inscrever através do e-mail coresdopelourinho@gmail.com ou do telefone (71) 3117-6383. O valor da inscrição é de R$ 25.

