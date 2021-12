Museu do recôncavo baiano terá investimento de R$ 26 milhões

O Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, localizado no município de Candeias (a cerca de 60 km de Salvador) será contemplado pelo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), com um investimento de aproximadamente R$ 26 milhões em obras de restauração e recuperação, englobando o casarão e seu entorno.

O anúncio foi feito pelo governador do Estado Rui Costa, nesta terça-feira, 27, durante um evento em Candeias.

As intervenções têm o objetivo de incorporar o museu ao roteiro turístico da região, focando nos segmentos cultural, histórico e náutico. A reforma prevê a restauração da casa grande, capela e antiga fábrica, bem como serviços de paisagismo e a construção de um complexo museológico, com integração entre ecologia, etnografia, arqueologia, história e arte.

