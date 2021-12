Museu do Pelourinho recebe exposição de artista plástico

Uma exposição aberta ao público será realizada na próxima quinta-feira, 10, às 19h, no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho. Intitulado com o nome 'Agudás: Renascidos, Restituídos, Retornados', o evento, do artista plástico Thiago Bols, terá entrada franca.

Na mesma noite, acontecerá a apresentação de 'Vovó Cici" (Fundação Pierre Verger) e da Banda Xirê, grupo instrumental que toca composições autorais sobre o universo dos orixás.

Serviços:

Local: Museu Eugênio Teixeira Leal (R. do Açouguinho, 1 – Pelourinho)

Data de abertura: 10 de maio (quinta-feira), às 19h

Visitação: De terça a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h; e domingos, das 10h às 14h. Até 10 de junho.

