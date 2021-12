Museu de Arte promove oficina de pintura para crianças

O Museu de Arte da Bahia (MAB) promove oficinas de criação para crianças de 8 a 13 anos, de 28 a 31 de maio - quarta a sábado - das 14h30 às 16h30, e oferece visitas guiadas de 28 a 30 de maio, das 15h30 às 16h30.

Cada oficina dispõe de dez vagas, com inscrição prévia. O objetivo é fazer com que os pequenos conheçam a história do seu bairro e da sua cidade, relacionando com as transformações do século XXI.

Já as visitas oferecem 15 vagas por turma, e serão mediadas pela exposição "Salvador da Bahia de Todos os Santos no Século XXI", através de pinturas de Diógenes Rebouças, que evidencia os trechos mais importantes e expressivos da capital baiana.

A inscrição pode ser feita pelo telefone (71) 3117-6994, através do setor educativo do Museu, de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h.

adblock ativo